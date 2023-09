Coppa Davis | Olanda-Usa | Tiafoe furioso per una chiamata al tie-break | penalty point e Griekspoor vince VIDEO

(Di giovedì 14 settembre 2023) Disfatta per gli Usa nella seconda giornata di2023. Dopo la sconfitta di Paul contro Van de Zandschulp arriva anche quella dicontro. L’americano ha perso al tiedel terzo set dopo un grande momento di nervosismo. Sul 5-2 a favore dell’olandese il numero 2 statunitense ha protestato con l’arbitro per unaa suo dire arrivata prima che rispondesse. Il challenge è stato di esito sfavorevole a, che infuriato ha rotto la racchetta subendo anche unche ha permesso adi servire sul 6-2 e di chiudere i conti sul 7-2.ING NEWS!! A great match between Tallonand Franceswas ...

Secondo quanto appreso da Sportface, iniziano ad essere sempre più chiare le idee sulla scelta del singolarista che aprirà le danze contro Cristian Garin nel confronto ditra Italia e ...La Spagna come l'Italia perde 3 - 0 la prima sfida di. A Valencia la squadra iberica è stata sconfitta dalla Repubblica Ceca che fa bottino pieno grazie alle vittorie di Tomas Machac (superato con un doppio 6 - 4 6 - 4 Bernabe Zapata Miralles)...Interviste Tennis Un brutto stop, non previsto, che alimenta le polemiche sulla squadra azzurra dischierata. L'Italia deve assolutamente rivedere la partenza, e in fretta, all'Unipol Arena di Bologna per non compromettere del tutto l'avventura nella fase a gironi e la qualificazione ...Alexis Galarneau e Vasek Pospisil se la vedranno contro Filip Bergevi e André Goransson nel doppio di Canada - Svezia , match valevole per la fase a gironi della2023 . In palio un punto molto prezioso in ottica qualificazione, specialmente dopo i risultati dei confronti precedenti. Il Canada ha sorpreso l'Italia e sogna l'approdo alle Finals di ...

Volandri trasforma l'Italia di Coppa Davis nel Titanic: sconfitta 3-0 col Canada - ilNapolista IlNapolista

Il capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha dovuto archiviare in fretta l'inattesa sconfitta con i detentori del trofeo, arrivati però a Bologna in formazione molto rimaneggiata.Un brutto stop, non previsto, che alimenta le polemiche sulla squadra azzurra di Coppa Davis schierata. L'Italia deve assolutamente rivedere la partenza, e in fretta, all'Unipol Arena di Bologna per ...Dopo aver sconfitto Lorenzo Musetti dell'Italia, Diallo ha ottenuto un altro trionfo contro lo svedese Elias Ymer, vincendo in due set – 6-4, 6-3. Questa vittoria ha garantito al Canada la ...