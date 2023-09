Coppa Davis | Lorenzi sicuro | ' Ecco perché Sinner ha rinunciato'

ROMA - L'assenza di Jannik Sinner, così come quella di Matteo Berrettini, si è fatta sentire nell' Italia diche è stata sconfitta nettamente a Bologna dal Canada all'esordio nel Gruppo A della fase finale. La scelta dell'altoatesino, che ha dato forfait dopo il ko agli ottavi degli Us Open contro ...Un inizio disastroso quello dell' Italia in. La squadra azzurra nella giornata di ieri è scesa in campo contro il Canada che si è imposto con un sonoro 3 - 0. Sonego è stato battuto da Galarneau, Musetti da Diallo e anche il ...Novak Djokovic, Novak Djokovic: 'Speravo di affrontare Carlos Alcaraz, lo stimo molto' Barazzutti: 'Novak Djokovic è il tennista più forte mai esistito. Federer invece...' Bertolucci ...Dopo il disastroso match contro il Canada, campione uscente, i nostri portacolori sono chiamati a battere il Cile nel match valido per il Gruppo A della fase a gironi di2023. In, ...

Volandri trasforma l'Italia di Coppa Davis nel Titanic: sconfitta 3-0 col Canada - ilNapolista IlNapolista

Davis, cappotto Italia: k.o anche Arnaldi-Bolelli nel doppio, finisce 3-0 La Gazzetta dello Sport

Italia-Cile è già da dentro o fuori. La Nazionale di Filippo Volandri è uscita con le ossa rotte dal primo match del gruppo A di Coppa Davis contro un Canada fortemente rimaneggiato, con un 3-0 pesant ...Day-after un po' pesante per l'Ital-tennis dopo la cocente sconfitta per 0-3 contro il Canada a Bologna, nel match valido per il Gruppo A della fase a gironi di Coppa Davis 2023. Sul veloce indoor del ...Chi sono Galarneau e Diallo, i due semisconosciuti che hanno quasi eliminato l’Italia dalla Coppa Davis Andiamoli a conoscere insieme.