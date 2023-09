Coppa Davis | l' Italia guarda avanti | subito testa al Cile

(Di giovedì 14 settembre 2023) L'disi rituffa nel lavoro per archiviare la sconfitta contro il Canada. Sul Centrale gli azzurri tornano ad allenarsi per preparare il secondo incontro del Gruppo A alla Unipol Arena di ...

Un avversario, il Cile, che ha accompagnato già due momenti storici per l'Italia in: la finale del 1976 a Santiago, unico trionfo azzurro nella manifestazione, e il playoff del 2011, ...... seppur con qualche anno in più, sembrava la chioccia perfetta per una nazionale arrivata non a caso ad un passo dal conquistare la. Ecco, toccavamo il cielo con un dito. Ieri quanto ...Lorenzi ha parlato anche della decisione presa da Sinner in merito alla fase a giorni di: l'azzurro ha preferito prendersi più tempo per recuperare le energie in vista del rush finale. '...Cup Fed Cup Una giornata da dimenticare per l'Italia impegnata ina Bologna. Un secco 3 - 0 rifilato dal Canada alla nostra nazionale ha lasciato di sasso i 7.800 spettatori della Unipol Arena accorsi a sostenere i nostri colori. Prima la sconfitta di ...

Coppa Davis, flop Italia: da Volandri a Sonego e Musetti, i retroscena di una sconfitta clamorosa Corriere dello Sport

Pronostici tennis oggi 14/9/2023: quote Coppa Davis Bwin News

Quella dell'Italia contro il Canada è la prima sconfitta veramente inattesa, e fragorosa, del team azzurro all'interno del nuovo format della Coppa Davis. Ma, se andiamo a guardare la storia tricolore ...Filippo Volandri non fa drammi dopo il pesante ko maturato contro il Canada, che si è imposta con un secco 3-0 grazie alla vittorie in singolare di Galarneau su Sonego e di Diallo su Musetti, e in ...Dopo aver conquistato il primo set, la coppia azzurra era riuscita a riaprire il match nel terzo set prima di cedere definitivamente al tie-break ...