Coppa Davis | Italia suicida | sconfitta dal Canada Gli errori di Volandri fatali agli azzurri

(Di giovedì 14 settembre 2023) Lanegli anni sessanta e settanta era come la Nazionale di calcio. Seguita in maniera straordinaria in televisione con le dirette di Giampiero Galeazzi. Dal 1976 al 1980, i nostri quattro moschettieri(, Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli) ne vinsero una in Cile e raggiunsero altre tre finali, vedendosene scippare un’altra a Praga nel 1980 darbitrali. Ora che la competizione è una specie di brutta copia e che abbiamo nuovamente tennisti in grado di farcela vincere, siamo riusciti arci. Nel girone che qualifica le prime due squadre per la finale di Malaga, in corso a Bologna, siamo stati in grado di farci battere 3-0 dalla squadra più debole, il. Adesso ci tocca assolutamente vincere contro Cile e Svezia ma ladi ...

Dopo il disastroso match contro il Canada, campione uscente, i nostri portacolori sono chiamati a battere il Cile nel match valido per il Gruppo A della fase a gironi di2023. In, ...Dopo 72 ore dalla vittoria degli Us Open , il suo titolo Slam numero 24 e il quarto a New York, il tennista di Belgrado è atterrato a Valencia per giocare per la sua Serbia in. Il suo ...La partita persa contro il Canada non deve mandare nello sconforto l' Italia del tennis che ancora può fare bene in. Domani sarà il tempo di reagire contro il Cile. Npn è tutto perduto. Su questa lunghezza d'onda si sono mosse le dichiarazioni di un grande del tennis italiano, Corrado Barazzutti , che ...C'è un ballottaggio nella formazione dell'Italia che venerdì affronterà il Cile in un match già decisivo per il passaggio alle Final 8 di: capitan Volandri deve scegliere se confermare Musetti o lanciare Arnaldi, l'uomo più in forma della squadra. Nel frattempo già certa l'assenza di Vavassori, che non ha recuperato dal ...

Coppa Davis, Bertolucci: "Italia, fare mea culpa: è mancata la squadra". VIDEO Sky Sport

Coppa Davis, l'Italia guarda avanti: subito testa al Cile SuperTennis

Day-after un po' pesante per l'Ital-tennis dopo la cocente sconfitta per 0-3 contro il Canada a Bologna, nel match valido per il Gruppo A della fase a gironi di Coppa Davis 2023. Sul veloce indoor del ...Contro Gabriel Diallo, Lorenzo Musetti aveva la possibilità di pareggiare i conti nella sfida di Coppa Davis contro il Canada dopo la sconfitta subita da Lorenzo Sonego. Complice una prestazione opaca ...Il tennista piemontese ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta subita per mano di Alexis Galarneau in due set ...