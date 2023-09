Coppa Davis 2023 | tabellone e accoppiamenti quarti di finale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ile glideididella, celebre torneo di tennis per selezioni nazionali. Archiviata la fase a gironi, per le otto nazionali qualificate è tempo di volare alle Finals di Malaga, dove comincerà il percorso a eliminazione diretta per andare alla conquista della tanto ambita insalatiera. Tra queste spera di esserci l’Italia, partita male con una sconfitta per mano del Canada e chiamata a reagire contro Cile e Svezia per evitare un’amara eliminazione. Di seguito tutti gli, compiutamente chiariti dopo gli scontri validi per la fase a gironi. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIADI ...

Sorpresa amara per l'Italia di. Le polemiche per le assenze del top player azzurro, Jannik Sinner e di Matteo Berrettini , e quelle per l'esclusione di Matteo Fognini , non devono aver fatto troppo bene alla squadra ...Non è un caso che l'Italia del 1976, vincitrice dellain Cile, è entrata a far parte della nostra storia sportiva e anche culturale. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...Esiste sempre un'altra strada, e quella di Sinner verso laè lastricata di tormenti. Mentre i compagni hanno debuttato (e perso) a Bologna nel Gruppo che dovrebbe portarci alle Finali di ...Interviste Tennis Il cammino dell'Italia insi è complicato a causa della sconfitta subita contro il Canada all'esordio. Gli azzurri hanno perso per la quarta volta consecutiva con il team canadese, ma considerando l'assenza di ...

Davis, cappotto Italia: k.o anche Arnaldi-Bolelli nel doppio, finisce 3-0 La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis: batosta per l’Italia, è 3-0 Canada - Sportmediaset Sport Mediaset

Come funziona la fase a gruppi della Coppa Davis: perché l’Italia sconfitta nella prima partita contro il Canada può ancora strappare il pass per le Finals ...Il retroscena sul ko contro Alexis Galarneau, che ha inciso sul 3-0 finale del Canada sull'Italia nella prima sfida del girone A ...Gli azzurri hanno perso 3-0 al debutto contro il Canada. Già decisiva la sfida di venerdì a Bologna contro il Cile, vittorioso sulla Svezia con lo stesso risultato ...