Coppa Davis 2023 | Paolo Bertolucci furioso | “Un mercoledì nero per l’Italia Nessuno esente da colpe”

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Ildel tennis italiano“. In questo modo l’ha definitoquesto giorno che si è chiuso alla Unipol Arena di Bologna, sede degli incontri del Gruppo A della fase a gironi della Finale di, contrariamente alle attese, è stata sconfitta dal Canada 0-3, campione in carica e con la squadra non titolare a questa competizione. Le assenze di Felix Auger-Aliassime e di Denis Shapovalov avevano fatto pensare che i canadesi avessero meno chance, ma non è stato così. Grazie alle prestazioni nei due singolari di Alexis Galarneau e di Gabriel Diallo e del duo Galarneau/Pospisil nel doppio, gli azzurri sono stati affossati senza se e senza ma e ora per qualificarsi alle Finali servirà una vera e propria ...

... Jannik Sinner ONLY ITALY Il rifiuto di Sinner innon è andato giù alla Gazzetta che dedica due articoli al tema. Mentre i compagni hanno debuttato (e perso) a Bologna nel Gruppo che ...Peggio di così non si poteva iniziare. L'Italia incassa un pesante 3 - 0 dal Canada, perde il tie e adesso si trova in difficoltà perché la sfida sulla carta più complessa è quella col Cile che ci ...A Manchester invece la Gran Bretagna (10in bacheca) ha superato l'Australia (28 titoli) per 2 - 1 . Jack Draper ha battuto in rimonta Thanasi Kokkinakis per 6 - 7 6 - 3 7 - 6, Daniel ...BOLOGNA - Debutto amaro quello dell'I talia in. Nella prima giornata gli auzzurri sono stati sconfitti per 3 - 0 dal Canada . Sonego è stato battuto da Galarneau (6 - 7, 4 - 6). Ko anche Musetti contro Diallo che si è impsoto per 7 - ...

Dopo la sconfitta di Sonego contro il numero 200 del mondo Alexis Galarneau è arrivato il ko di Lorenzo Musetti, battuto 7-5, 6-4 in un'ora e 23 minuti da Gabriel Diallo numero 158 del mondo, che otti ...Sanremo. Contro ogni previsione, ieri sera, Matteo Arnaldi ha fatto il suo debutto in Coppa Davis a Bologna, contro il Canada, per di più in una specialità insolita per lui come il doppio.L’Italia di Coppa Davis perde malamente in casa ma si autoassolve. Ed è un peccato, perché è partendo dal riconoscimento dei propri errori che si può migliorare. Ma probabilmente i discorsi negli ...