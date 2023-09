Coppa Davis 2023 | Novak Djokovic | “Speravo di giocare contro Alcaraz a Valencia…”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nel Gruppo C dia Valencia, la situazione per la Spagna non è assolutamente positiva. Un po’ come accaduto all’Italia a Bologna, sconfitta 3-0 dal Canada, la compagine iberica capitanata da David Ferrer è stata battuta con il medesimo punteggio dalla Repubblica Ceca. Una formazione priva del n.2 del mondo, Carlos, che dopo il ko in semifinaleDaniil Medvedev agli US Open, ha deciso di prendersi una pausa per prepararsi alla stagione indoor. Una scelta che segue la stessa logica di Jannik Sinner. Formazione spagnola quindi con le spalle al muro e domani ci sarà da affrontare la Serbia, già vittoriosala Corea del Sud e forte nel confronto con i padroni di casa della disponibilità di. Contrariamente ...

Dopo il disastroso match contro il Canada, campione uscente, i nostri portacolori sono chiamati a battere il Cile nel match valido per il Gruppo A della fase a gironi di2023. In, ...Dopo 72 ore dalla vittoria degli Us Open , il suo titolo Slam numero 24 e il quarto a New York, il tennista di Belgrado è atterrato a Valencia per giocare per la sua Serbia in. Il suo ...La partita persa contro il Canada non deve mandare nello sconforto l' Italia del tennis che ancora può fare bene in. Domani sarà il tempo di reagire contro il Cile. Npn è tutto perduto. Su questa lunghezza d'onda si sono mosse le dichiarazioni di un grande del tennis italiano, Corrado Barazzutti , che ...C'è un ballottaggio nella formazione dell'Italia che venerdì affronterà il Cile in un match già decisivo per il passaggio alle Final 8 di: capitan Volandri deve scegliere se confermare Musetti o lanciare Arnaldi, l'uomo più in forma della squadra. Nel frattempo già certa l'assenza di Vavassori, che non ha recuperato dal ...

Contro Gabriel Diallo, Lorenzo Musetti aveva la possibilità di pareggiare i conti nella sfida di Coppa Davis contro il Canada dopo la sconfitta subita da Lorenzo Sonego. Complice una prestazione opaca ...Il tennista piemontese ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta subita per mano di Alexis Galarneau in due set ...Venerdì 15 settembre, dalle ore 15.00, sarà sfida senza appello. L'Italia del tennis è chiamata a una reazione dopo il disastroso esordio di ieri contro il Canada, nel match valido per il Gruppo A del ...