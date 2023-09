Coppa Davis 2023 | la formazione dell’Italia anti-Cile | Arnaldi deve giocare | Sonego meglio di Musetti

(Di giovedì 14 settembre 2023) Venerdì 15 settembre, dalle ore 15.00, sarà sfida senza appello. L’Italia del tennis è chiamata a una reazione dopo il disastroso esordio di ieri contro il Canada, nel match valido per il Gruppo A della fase a gironi di. Gli azzurri hanno subìto un perentorio 0-3 dai campioni in carica, presenti però alla Unipol Arena di Bologna con un la“B”, tenuto conto delle assenze di Felix Auger-Aliassime e di Denis Shapovalov. Certo, anche tra le fila nostrane mancavano Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ma di sicuro le aspettative da Lorenzoe Lorenzo, contro Gabriel Diallo (n.158 del ranking) e Alexis Galarneau (n.200 ATP), erano ben diverse. In, spesso i valori sono diversi da quelli che ci sono nel massimo circuito ...

Altro che rivincita. E quale riscatto... L'Italia esce sconfitta dal suo primo incontro dicontro il Canada campione in carica per 3 - 0 , complicandosi inutilmente la vita verso la qualificazione per le Finals di Malaga del prossimo novembre. La speranza che questa fase a ...Un avversario, il Cile, che ha accompagnato già due momenti storici per l'Italia in: la finale del 1976 a Santiago, unico trionfo azzurro nella manifestazione, e il playoff del 2011, ...... seppur con qualche anno in più, sembrava la chioccia perfetta per una nazionale arrivata non a caso ad un passo dal conquistare la. Ecco, toccavamo il cielo con un dito. Ieri quanto ...Lorenzi ha parlato anche della decisione presa da Sinner in merito alla fase a giorni di: l'azzurro ha preferito prendersi più tempo per recuperare le energie in vista del rush finale. '...

Volandri trasforma l'Italia di Coppa Davis nel Titanic: sconfitta 3-0 col Canada - ilNapolista IlNapolista

Coppa Davis: batosta per l’Italia, è 3-0 Canada - Sportmediaset Sport Mediaset

Lorenzo Musetti in conferenza stampa dopo la sconfitta dell'Italia contro il Canada in Coppa Davis ha parlato delle due pesanti defezioni che hanno contribuito al mercoledì nero degli Azzurri.Lorenzi ha parlato anche della decisione presa da Sinner in merito alla fase a giorni di Coppa Davis: l’azzurro ha preferito prendersi più tempo per recuperare le energie in vista del rush finale.Bologna – L’Italia è stata sconfitta all’esordio in Coppa Davis. Il Canada ha battuto gli Azzurri ieri sera a Bologna per 3-0. Dopo le sconfitte riportate da Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti (leggi qu ...