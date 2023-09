Coppa Davis 2023 | il Canada si ripete anche con la Svezia e vince 3-0

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilnon sbaglia contro lae conquista la sua seconda vittoria nel girone dia Bologna. Dopo il 3-0 all’Italia, la squadra di Dancevic sicontro gli scandinavi. Adesso ilfarà il tifo per il Cile, visto che una vittoria dei sudamericani contro gli azzurri darebbe la qualificazione matematica ai nordamericani. Nel primo singolare Vasek Pospisil ha confermato di essere uomo dase il veterano canadese ha sofferto più del previsto contro Leo Borg, che ha comunque mostrato delle buone cose in questa settimana. Pospisil si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 5-7 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Nei primi due set grandissima battaglia, mentre nel terzo ...

Non mi pare che sia mai successo, neppure in questo recente, discusso e discutibile format della, che in un team del World Group scendessero in campo due singolaristi classificati oltre ...Nonostante gli sforzi profusi per conquistare il 24esimo Slam agli US Open , il belgradese ha deciso di partecipare alla fase a giorni die rappresentare il suo Paese. Djokovic scenderà ...Disfatta per gli Usa nella seconda giornata di2023. Dopo la sconfitta di Paul contro Van de Zandschulp arriva anche quella di Tiafoe contro Griekspoor. L'americano ha perso al tie break del terzo set dopo un grande momento di ...Secondo quanto appreso da Sportface, iniziano ad essere sempre più chiare le idee sulla scelta del singolarista che aprirà le danze contro Cristian Garin nel confronto ditra Italia e ...

6-0: questo dice il conto dei precedenti tra Italia e Cile in Coppa Davis, che si sono affrontati sempre quando la competizione viveva su ben altri format, e non su quello attuale che riduce un confro ...Su rimescolano gli equilibri nel Gruppo B al termine della terza giornata della fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis: a Manchester l'Australia supera la Francia per 2-1 e trova ...Il capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha dovuto archiviare in fretta l'inattesa sconfitta con i detentori del trofeo, arrivati però a Bologna in formazione molto rimaneggiata.