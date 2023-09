Coppa Davis 2023 | Filippo Volandri | “La sconfitta? Non dobbiamo fare finta di niente | ora una sfida importante”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Giornata di vigilia per l’Italia, che venerdì 15 settembre (ore 15.00) scenderà in campo alla Unipol Arena di Bologna per affrontare il Cile nella seconda giornata della fase a gironi di. Gli azzurri hanno perso con un sonoro 3-0 nel match d’apertura contro il Canada e ora sono obbligati a vincere contro i sudamericani se vorranno rimanere in corsa per la qualificazione alle Finali della massima competizione per Nazionali di tennis. I tonfi inattesi di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti contro giocatori molto indietro nel ranking ATP hanno complicato il cammino dell’Italia, che nei giorni scorsi aveva dovutoi conti con le assenze di Jannik Sinner (per sua scelta) e Matteo Berrettini (per infortunio), senza dimenticarsi della polemica per la mancata convocazione di Fabio Fognini. La nostra Nazionale è con le spalle al ...