Coppa Davis 2023 | Diallo batte Ymer | il Canada vince anche con la Svezia

(Di giovedì 14 settembre 2023)Eliasin due set, 6-4 6-3, in un’ora e 14 minuti nella seconda partita della sfida tra, valida per i gironi di. Il classe 2001 gioca un match impeccabile al servizio, solo una volta ai vantaggi, e sfrutta le poche chance concesse dallo scandinavo in battuta per regalare al suola seconda vittoria in due sfide in. Il successo disi aggiunge a quello di Pospisil su Leo Borg permettendo agli americani di avanzare alla fase successiva a Malaga. Da stabilire solo se sarà primo o secondo posto. Tutto dipenderà dalla sfida tra Cile e Italia di domani. In caso di vittoria cilena si arriverebbe all’ultima giornata con il match per il primo ...

È successo dopo che il 20enne tennista iberico, a riposo dopo aver rinunciato agli impegni dicon la sua nazionale, è stato immortalato sugli spalti per assistere a una corrida durante la ...Interviste Tennis Il percorso dell'Italia nella fase a gironi dellanon poteva partire in modo peggiore. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri non hanno raccolto nemmeno un punto nella sfida inaugurale contro i campioni in carica del Canada. La quarta ...Vasek Pospisil si impone su Leo Borg nel primo singolare di Canada - Svezia della: tre quarti del match giocati in completa parità, poi l'esperienza ha prevalso CANADA - SVEZIA 1 - 0 V. Pospisil b. L. Borg 7 - 6(5) 5 - 7 6 - 2 Saggezza batte leggerezza. È stato tra ...Giochiamo in casa in un campo troppo veloce che non agevola il nostro numero 1 Musetti, Sonego ha dato tutto ma non è al prima che inperde contro un giocatore di classifica inferiore e poi ci ...

Bertolucci durissimo sul flop Italia in Coppa Davis: “Voglio giocatori abili” Tuttosport

Coppa Davis, flop Italia: Bertolucci spietato, l'analisi e il consiglio a Volandri Virgilio Sport

Saggezza batte leggerezza. È stato tra Vasek Pospisil e Leo Borg il primo singolare di Canada-Svezia della Coppa Davis 2023, nel girone dell’Italia che domani sfiderà il Cile. Il trentatreenne ...L'ex capitano azzurro ha stroncato la prestazione dei ragazzi di Volandri contro i Canada analizzando ogni aspetto ...Day-after un po' pesante per l'Ital-tennis dopo la cocente sconfitta per 0-3 contro il Canada a Bologna, nel match valido per il Gruppo A della fase a gironi di Coppa Davis 2023. Sul veloce indoor del ...