Controffensiva | l' Ucraina rivendica progressi sul fronte sud in direzione Bakhmut

Laprosegue: l'esercito ucraino ottiene successi lungo il fianco meridionale in ... Hanna Malyar, come riporta Rbc -. Nel Donetsk "i successi principali si registrano lungo il ...L'ha un problema con Elon Musk Tra la propaganda russa a piede libero su X e lo spegnimento della rete Starlink durante unacontro i russi, la frattura tra il miliardario e il ...Una tempesta di missili "Storm Shadow", forniti all'dalla Gran Bretagna, ha colpito il porto di Sebastopoli nel corso della notte tra ieri e l'... risulta evidente che se laa ...I russi hanno annunciato di avere distrutto in Donetsk un centro droni ucraino. I droni che hanno rappresentato, per i difensori, una parte importante delladi queste settimane. Intanto gli ucraini hanno recuperato postazioni in Crimea e nel corridoio sul Danubio per il trasporto del grano.

L'esercito ucraino ottiene successi lungo il fianco meridionale in direzione di Bakhmut: lo ha detto al canale United News la viceministra della Difesa, Hanna Malyar, come riporta Rbc-Ucraina.Mosca ha fatto sapere di aver abbattuto 11 droni militari ucraini nella notte, diretti verso la Crimea. Denunciato l'attacco terroristico.«Per Putin è clamoroso dover chiedere munizioni alla Corea del Nord. La Russia, che era considerata una delle massime potenze militari, è costretta a rivolgersi a un Paese ...