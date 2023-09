Confcommercio taglia stime pil 2023 +0 | 8% | ' economia ferma'

"Il profilo attuale è ai limiti della recessione tecnica" e sul prodotto interno lordo "se immaginiamo una piccola ripresa nella fine dell'anno, si dovrebbe arrivare allo 0,8% (rispetto alla stima ...... e "nel 2024 con crescita normale intorno allo 0,3 - 0,4 si arriverebbe all'1% (la stima precedente 1,3%)" ha affermato Mariano Bella, direttore dell'Ufficio Studinella presentazione ...'Altroc he dati falsati, anzi: così possiamo dire che sono ancora più vicini alla realtà',corto il numero uno diSicilia. Ma allora il calo legato all'incendio a Fontanarossa '...- - > Il passo barcail traguardo dei 100mila passeggeri. Alle ore 18 e 20 di ieri, martedì 5 settembre, è stato ... dal presidente diLignano Enrico Guerin e dal responsabile di ...

Pil, Confcommercio taglia stime: +0,8% nel 2023. «Economia ferma» Il Sole 24 ORE

Confcommercio taglia le stime sul Pil: +0,8% in 2023 e +1% in 2024 Avvenire

Confcommercio rivede al ribasso le stime sul Pil 2023, che si attestano per l'anno in corso a +0,8% (era +1,2% nella sessione di previsione di 50 giorni fa). Taglio anche alle previsioni per il 2024, ..."Il profilo attuale è ai limiti della recessione tecnica" e sul prodotto interno lordo "se immaginiamo una piccola ripresa nella fine dell'anno, si dovrebbe arrivare allo 0,8% (rispetto alla stima pre ...Per il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli «serve un'operazione fiducia attraverso la detassazione degli aumenti contrattuali e delle tredicesime confermando, anche per il 2024, la riduzione de ...