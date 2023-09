Confcommercio | Sangallo | “L’Italia è cresciuta | ma siamo preoccupati per il rallentamento attuale”

Leggi su notizie

(Di giovedì 14 settembre 2023) Per il presidente diCarlo Sangalli serve un’operazione fiducia attraverso la detassazione degli aumenti contrattuali e delle tredicesime confermando, anche per il 2024, la riduzione del cuneo fiscale Presentata oggi la previsione per la congiuntura autunnale da parte della. Mariano Bella, direttore dell’Ufficio Studi, ha dipinto un quadro particolare della nostra economia se prendiamo in esame il valore tendenziale dell’inflazione ad ottobre. Carlo Sangalli presidente Concommercio – Notizie.com –Preoccupa la congiuntura a breve termine che sta avvolgendo la nostra economi anche per i riflessi che potrebbe avere sulla finanza pubblica, perchè quanto più piccolo è il prodotto interno lordo, quanto meno può crescere l’economia, tanto più risulterà problematica l’impostazione della manovra di ...