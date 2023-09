Condò | «Inzaghi? Salto di qualità all’Inter ben riuscito! Alla Lazio…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 14 settembre 2023)ha esaltato il lavorodi Simone, che tra Lazio e Milano non ha patito, a detta sua, il grandediRIUSCITO ? In collegamento su Sky Sport 24, Paoloha elogiato il tecnico dell’Inter: «? Allenare la Lazio è già un impegno gravoso, ha portato la Lazio in Champions League. Solo Sarri lo scorso anno ci è riuscito nuovamente. Ildia Milano l’ho trovato riuscito, certo nell’anno dello scudetto del Milan, l’Inter forse aveva qualcosa in più. Ma la finale di Champions League l’anno scorso più tutte le coppe e le coppette messe in bacheca, ti dicono di un allenatore che non ha minimamente patito ildiin una ...