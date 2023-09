Coldiretti | “Fondamentale il percorso della Regione Lazio per valorizzare la filiera del latte”

... robot e satelliti fino alla nuova genetica green no ogm, ma per l'adattamento climatico - conclude- èaumentare gli investimenti nell'innovazione e nell'agricoltura di ...A cura del vicepresidente diVerona, Giacomo Beltrame, le conclusioni. Fargione ha ... bensì europeo, èsalvaguardare il made in Italy in tutte le sedi. "Abbiamo un grande ......di filiera siano uno strumento indispensabile eper poter distribuire tutto il reddito all'interno delle filiere, tutelando gli agricoltori e il sistema. Quello siglato dae ......secondo cui gli appuntamenti legislativi europei che saranno preceduti dalla Conferenza delle Parti di Panama rappresentano un momentoper la sostenibilità del Made In Italy: "...

Agricoltura, La Pietra: "Accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris ... Il Sole 24 ORE

Prandini (Coldiretti): "Il Pnrr è strategico e fondamentale, non ... Il Sole 24 ORE

Fondamentale il percorso avviato dalla Regione Lazio con le aziende del settore e le associazioni di categoria per la valorizzazione della filiera del latte. Sul tavolo i costi di produzione del latte ...ROMA- “Fondamentale il percorso avviato dalla Regione Lazio con le aziende del settore e le associazioni di categoria per la valorizzazione della filiera del latte. Sul tavolo i costi di produzione de ...Si è tenuta a Roma, presso Palazzo Rospigliosi, l’evento dal titolo “Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura” dove sono stati illustrati i rapporti realizzati dal Centro Studi Divu ...