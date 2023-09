Clandestini | “l’Apocalisse” di Lampedusa potrebbe essere solo l’inizio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 sett – Isono così tanti e a furia di parlare di hotspot al collasso il collasso medesimo, guarda un po’, arriva davvero. Com’è successo ieri sull’isola siciliana, producendo una parola – “apocalisse” – che qualcuno, ovviamente immigrazionista, recepita come una sparata casuale, magari pure razzista. A pronunciare quella parola, però, non è stato un viscido propagandista del sedicente fascioleghismo nazionale (dando per assurdo per buona la definizione e pure la pratica, visti i risultati tragici di questo governo sul tema migratorio), ma il parroco dell’isola, evidentemente in preda ad allucinazioni visive (sempre secondo un immigrazionista medio) e non davanti alla cruda e drammatica realtà.diè quotidiana e non arriva certamente oggi Il parroco fascioleghista ...