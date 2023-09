Ciocchetti FDI | “serve un piano Marshall per far ripartire la natalità”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma – “Il tema dellaviene spesso percepito dalla collettività come qualcosa che non toccando da vicino e non avendo delle immediate ripercussioni sul nostro vivere quotidiano, in fin dei conti interessa marginalmente. E invece non è cosi, o meglio non dovrebbe essere così. Spetta alla politica il compito di guardare non solo al presente del paese ma soprattutto al suo futuro, che certamente dipenderà anche dall’andamento demografico. La situazione in Italia da questo punto di vista è drammatica, dal 1977 si registra un calo delle nascite che non sembra conoscere fine, anzi.unper farla. Unpolitico-economico ad hoc che preveda servizi, sostegni economici, interventi e garanzie, aperto alla collaborazione di ...