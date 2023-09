Ciclismo | Vuelta2023 Evenepoel trionfa in solitaria | Kuss in rosso

Domani 19a tappa, La Bañeza - Íscar di 177,5 chilometri dedicata ai velocisti. LA CRUZ DE LINARES (SPAGNA) - Remco Evenepoel trionfa in solitaria nella diciottesima tappa della Vuelta 2023, la Pola de ...Lo statunitense resta in maglia rossa, seguono Roglic e Vingegaard. MADRID (SPAGNA) - Rui Costa si è aggiudicato in volata la quindicesima tappa della Vuelta a Espana 2023, la Pamplona - Lekunberri, ...Il colombiano vince in volata, lo statunitense conserva la maglia rossa. MADRID (SPAGNA) - Juan Sebastian Molano si è imposto nella volata di gruppo nella dodicesima tappa della Vuelta a Espana 2023, ...Il corridore della Cofidis ha anticipato di 3" Romain Gregoire (Groupama - FDJ) e di 8" Andreas Kron (Lotto Dstny). LA LAGUNA NEGRA (SPAGNA) - Jesus Herrada trionfa nell'undicesima tappa della Vuelta ...

Remco Evenepoel (Soudal QuickStep) ha ottenuto la sua terza vittoria nella Vuelta 2023 facendo sua la 18/a tappa, a Puerto de La Cruz de Linares, dopo un altro raid in solitaria, alla Eddy Merckx.Il belga della Soudal-QuickStep va in fuga e trionfa, ipotecando anche la classifica scalatori. Ancora in Roja Sepp Kuss della Jumbo-Visma, a un passo ...