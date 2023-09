Chiariello | “Una vittoria a Genoa per fare meglio di Spalletti Garcia operi cambi coraggiosi e logici”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il giornalista Umbertosi è soffermato sull’imminente sfida trae Napoli e sulle possibili mosse di Rudi. Il giornalista Umberto, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, si è soffermato sulla ripresa di campionato e sull’imminente sfida trae Napoli, valida per la quarta giornata di Serie A: “La sfida di Genova somiglia in modo sinistro o forse meraviglioso, dipende da come andrà, alla partita di Genova dell’anno scorso che si presentò alla ripresa delle attività, a gennaio dopo il Mondiale in Qatar, con 8 punti su tutti. Tuttavia, il Napoli ebbe grandi difficoltà alla terza e alla quarta giornata. Poi i crocevia Napoli-Spezia e Napoli-. Alla ripresa c’è stata Inter-Napoli con il grande Beppe ...