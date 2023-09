Chiara su Fedez dopo il dramma di Sanremo | “Non possiamo portarlo da nessuna parte” – la reazione di lui

(Di giovedì 14 settembre 2023), il bacio con Rosa Chemical e la litigata sul palco dell’Ariston: tutto questo, come già sappiamo, è stato affrontato in un episodio speciale di The Ferragnez, uscito oggi su Prime Video. Nel documentario vediamo la Ferragni chiedere al marito di andare all’Ariston a supportarla – come lei ha sempre fatto con lui – facendo però un passo indietro. Passo chenon solo non ha fatto indietro, ma ha fatto avanti limonando Rosa Chemical durante l’esibizione di Made In Italy.quella scenahanno litigato e lei in camerino ha sbottato col suo staff: “Che due c*glioni, m*nchia, non loportare da“. Immediata la giustificazione del ...

ROMA - Su Amazon è uscita la puntata di "The Ferragnez" in cui viene raccontata l'esperienza di Sanremo della celebre coppia composta da Ferragni e Fedez. In questa vengono mostrati i retroscena di quei momenti, compresa la discussione tra i due a seguito del bacio tra il cantante e Rosa Chemical avvenuto sul palco dell'Ariston.

Dove vedere in diretta tv e in streaming The Ferragnez Sanremo Special, la puntata speciale della serie dei Ferragnez dedicata al caso Sanremo, con il mitico litigio dietro le quinte tra Chiara Ferragni e Fedez. Fedez ha deciso di commentare la puntata speciale di The Ferragnez dedicata a Sanremo: ecco le parole pubblicate sul suo profilo Instagram.