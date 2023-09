Chiara Ferragni in camerino a Sanremo | “Fedez? Non possiamo portarlo da nessuna parte”

Sanremo 2023 ha visto vincere Marco Mengoni , ma è stata indiscutibilmente l'edizione di. L'influencer e imprenditrice ha co - condotto insieme ad Amadeus e Gianni Morandi la prima e l'ultima serata, portando sul palco un monologo, quello alla 'piccola' , ...Il rapper ha ammesso di non aver adeguatamente supportato la moglie, co - conduttrice con Amadeus, della 73edizione del Festival di Sanremo . La influencer e imprenditrice, nel corso ...L'iconico bacio tra Rosa Chemical e Fedez è stato fonte, per il rapper e la moglie, di non pochi imbarazzi e polemiche, tanto che - a distanza di ormai diversi mesi - la loro serie disponibile su Prime Video, The Ferragnez , ha dedicato a quel momento un intero ...Al centro dell'ora e dieci e minuti di mappazzone c'è lei e soltanto lei:. E quindi anche una sola 'verità': la sua. Fedez, pure a livello di minutaggio, è praticamente tagliato fuori ...

I pantaloni cargo di Chiara Ferragni, ispirazione per i look dell'Autunno 2023 Elle

Chiara Ferragni racconta la sua esperienza accanto ad Amadeus e Gianni Morandi a Sanremo e dichiara: «Ferita da Fedez», lui si scusa ...Fedez è tornato a parlare sui social dopo le reazioni dei fan all'episodio speciale di The Ferragnez. Ecco cosa ha dichiarato!«The Ferragnez: Sanremo Special» svela il dietro le quinte e la lite tra i due al Festival di Sandremo. Lui: «È stato un gran casino, ero fuori di me»… Leggi ...