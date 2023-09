Chiara Ferragni e Fedez | dentro la crisi di Sanremo | «Volevo solo il suo supporto | ma mi ha deluso»

(Di giovedì 14 settembre 2023) L'episodio speciale di The Ferragnez conferma la lite e il periodo buio della coppia. «Quello che mi preoccupa è il danno che ti ho arrecato, ti ho rovinato uno dei momenti più alti della tua carriera», fa sapere il rapper. E non ci sono soluzioni, né lieto fine

"Mi sono sentita tradita"., Fedez e il bacio con Rosa Chemical nell'ultima serata di Sanremo 2024. Il 'caso' è al centro dell'episodio The Ferragnez, Sanremo Special in uscita su Amazon Prime oggi 14 settembre. ...e Fedez, ritorno - bomba in tv. Stavolta infatti, in onda dalla mezzanotte su Prime, lo speciale che svela i retroscena - non esattamente sereni, sembrerebbe - dei giorni in cui l'...The Ferragnez: Sanremo Special è l'episodio speciale che seguenella sua avventura come co - conduttrice al 73° Festival di ...... 16 settembre, Nest Seekers International, il gruppo immobiliare statunitense leader nel settore del lusso che ha trovato casa a vip internazionali come, Mariah Carey, Serena Williams ...

The Ferragnez uscita Prime Video, Chiara Ferragni e Fedez: cosa è successo a Sanremo Adnkronos

Chiara Ferragni, Fedez e il bacio a Rosa Chemical. Arriva ‘The Ferragnez’ con la verità su Sanremo la Repubblica

Iniziamo dalla biografia. Dov’è nato Fabio Maria Damato Sappiamo che è originario di Barletta ma non conosciamo la sua data di nascita e quindi il suo segno zodiacale. Quanti anni ha il manager di ...Make up artist e glam artist famosissimo, scopriamo insieme chi è Manuele Mameli, il truccatore di Chiara Ferragni: età e Instagram ...L'episodio in uscita ogg ricostruisce l'ultima serata del Festival, con tensioni e scontri ...