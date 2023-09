Chiara Ferragni delusa da Fedez a Sanremo | il duro sfogo e la reazione di lui «Non possiamo portarlo da nessuna parte»

E' appena uscito The Ferragnez speciale Sanremo , il nuovo episodio della serie che ci mostra ogni aspetto della vita die Fedez dietro le quinte e lontani dai social: cosa è successo al Festival dopo il bacio con Rosa Chemical La coppia lo ha raccontato in maniera dettagliata e il rapper è intervenuto ...Questo il parere di Fedez , artista musicale, produttore e marito di, poche ore dopo il lancio su Amazon Prime video della puntata speciale della serie dedicata alla coppia ' ...ROMA - Su Amazon è uscita la puntata di "The Ferragnez" in cui viene raccontata l'esperienza di Sanremo della celebre coppia composta dae Fedez . In questa vengono mostrati i retroscena di quei momenti , compresa la discussione tra i due a seguito del bacio tra il cantante e Rosa Chemical avvenuto sul palco dell'...Cosa è successo davvero tra Fedez ea Sanremo La crisi post bacio con Rosa Chemical e il retroscena su quanto accaduto dietro le quinte è raccontato nello speciale di The Ferragnez in streaming dal 14 settembre su ...

"Sto lavorando sulla mia salute mentale", questo e altro nel commento di Fedez dopo lo Speciale Sanremo della serie The Ferragnez ...Ecco quanto costa studiare nella scuola privata St. Louis dei figli dei VIP, la cifra è da capogiro.Poco dopo la messa in onda della puntata, che svela i retroscena di ciò che è accaduto tra i due nel corso della kermesse musicale, lo stesso Fedez ha rivelato, attraverso una stories pubblicata sul ...