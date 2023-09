Chiara Ferragni | A Sanremo mi sono sentita tradita da Fedez Lui | Le chiedo scusa | non ero lucido

(Di giovedì 14 settembre 2023) «Tutti i giorni ho sentito tantissimo affetto intorno a me. Sapere che tutti mi hanno dato supporto e lui non c'è riuscito, è stato difficile.fiera delche ho fatto. Gli avevo chiesto di darmi supporto emotivo e non pubblico. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer. Mi ha ferita». E’ disponibile in tutto il mondo su Prime Video lo show non-fiction, original...

Al centro dell'ora e dieci e minuti di mappazzone c'è lei e soltanto lei:. E quindi anche una sola 'verità': la sua. Fedez, pure a livello di minutaggio, è praticamente tagliato fuori ...Con la diffusione dell'ultimo episodio di The Ferragnez , la serie tv prodotta da Amazon Prime e incentrata sulla vita del rapper e dell'influencer, il pubblico e i fan della coppia ...All'ultimo Festival di Sanremo è accaduto di tutto. Sul palcoha dovuto fare i conti con un fuoriprogramma: il bacio tra Rosa Chemical (in gara) e Fedez (in prima fila). L'attenzione mediatica, in quelle ore, si è spostata tutta su di loro. E, ...Oltre alla presenza di Cecilia Rodriguez in passerella , in prima fila era possibile avvistare le sorelle, Francesca e Valentinainsieme alla mamma Marina Di Guardo, accanto alle ...

I pantaloni cargo di Chiara Ferragni, ispirazione per i look dell'Autunno 2023 Elle

Finalmente svelato tutto su quanto accaduto a Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez. In The Ferragnez ecco la lite e il chiarimento.L'ultima puntata di The Ferragnez, la serie tv sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez, svela come sono andate le cose a Sanremo tra la coppia dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical. Ecco cosa è suc ...A distanza di sette mesi dalla conclusione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez rivelano i retroscena della loro lite dietro le quinte dell’Ariston. Perché sul fatto ...