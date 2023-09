Chi l’ha visto? Kata | la mamma | “Ho bussato a tante stanze ma non tutti mi hanno aperto”

Leggi su today

(Di giovedì 14 settembre 2023) “persone mi, altre no, molte persone non volevano che entrassi in stanza e io non mi sono messa a litigare quel giorno”. Nei momenti in cui lacercavadappertutto tra ledell’albergo occupato di Firenze da cui la bimba è scomparsa il 10 giugno, ha trovato...