Chi è Jaime Maussan | l’ufologo delle mummie di Nazca che non sono alieni

(Di giovedì 14 settembre 2023) Jamie Mausan, nato il 31 maggio 1953 a Città del Messico è un giornalista, autore televisivo e ufologo che nel 2023 ha fatto parlare di sé per aver presentato durante un’udienza pubblica presso la Camera dei Deputati del Messicopresuntedi esseri non umani, cioè. Non è la prima volta chefa parlare di sé sul temaed extraterrestri, visto che già nel 2017 aveva annunciato di aver preso parte all’analisi di cinquedi, attribuite a creature aliene, poi rivelatesi invece resti di bambini. L’uomo sostiene che l’umanità debba prepararsi al contatto con gli extraterrestri e ha criticato gli USA perché, a suo dire, continuano a nascondere le prove dell’esistenza degli. Inoltre, sostiene di essere devoto ...

Dunque, ricapitoliamo persi fosse persa la notizia scientifica del millennio, pubblicata non ...un 'ufologo' - nuova categoria di esperto di cui sentivamo indubbiamente la mancanza - tale...ne trae profitto è il signorMaussan, che da decenni lucra su ipotesi non dimostrate, trasformando in un business personale l'aspettativa sociale verso i cosiddetti Ufo ', ha detto Trejo. ...... numero 22 del mondo e nipote di quelFillol avversario di Barazzutti nella storica finale di ... Quest'anno, infatti,ha acquistato i biglietti per gli incontri del pomeriggio ha accesso anche ...Maussan C'è poi un altro dettaglio che alimenta i dubbi sulla veridicità di quanto mostrato ieri al congresso messicano.Maussan, ricorda il sito americano di fact - checking Snopes ...

Alieni: no, quelle presentate al Parlamento messicano non sono mummie extraterrestri WIRED Italia

Resti di presunti esseri "non umani" presentati in audizione al Congresso messicano RaiNews

Dunque, ricapitoliamo per chi si fosse persa la notizia scientifica del millennio ... nuova categoria di esperto di cui sentivamo indubbiamente la mancanza – tale Jaime Maussan, ha presentato un paio ...Dobbiamo parlare seriamente dell'audizione pubblica che si è svolta nei giorni scorsi alla Camera dei deputati messicana ...Nelle ultime ore tutti abbiamo visto apparire nei nostri feed social le immagini di due teche contenenti presunti resti alieni esposte al Parlamento messicano dal giornalista e ufologo Jaime Maussan F ...