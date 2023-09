“Chi diventare?” Alla Gamec l’opera d’arte partecipata che riflette su sogni ed aspirazioni dei giovani

(Di giovedì 14 settembre 2023) Bergamo. Una riflessione collettiva, sulla relazione tra sistema educativo e mondo del lavoro, che guardacittà come territorio di formazione per le nuove generazioni. Un territorio attivo ed in continua trasformazione, una città che guarda al futuro, attraverso un semplice ma incisivo quesito: “Chi?”. Questo interrogativo nelle mani di Valerio Rocco Orlando (artista e pedagogista milanese, insegnante di Drammaturgia multimediale all’Accademia di Belle Arti di Brera, all’Accademia di Belle Arti di Roma, al Politecnico delle Arti di Bergamo e dottorando in Ingegneria dell’Architettura e dell’UrbanisticaSapienza Università di Roma) diventa una scultura luminosa al neon esposta da giovedì 14 settembre al pubblico nel cortile interno della. Questa scultura, progettata da Orlando, a cura di ...

... al fine dipionieri dell'AI e contribuire a costruire un vantaggio competitivo in ...è davvero informato sa che è in questo campo che si stanno verificando le innovazioni più interessanti ...... delicati e mai impazienti, non guardare l'orologio, e non stancarsi di guardare negli occhi... Non solo tema di educazione all'analisi interiore dei giovani che scelgono dipsichiatri, ......nel 2019 dal Presidente Bonaccini con il governo su mandato della Giunta e che potrebbero...per le altre regioni che hanno già avanzato richieste simili (Veneto e Lombardia) e persi ..." Il mio desiderio più grande ègiornalista e, in seguito, una scrittrice famosa () ... approfondimentoscriverà la nostra storia: provare a capire l'Olocausto Mi ricordo Anna Frank (...

La scultura al neon di Valerio Rocco Orlando alla GAMeC di Bergamo Artribune

Notizie pordenonelegge

Che cosa conosciamo di Frattesi, autore della doppietta contro l'Ucraina che ha salvato l'Italia del ct Spalletti Poco, ma abbastanza per capire che si tratta di un giocatore top per l'Inter ...In un'epoca in cui la cultura popolare è dominata dalla tecnologia e dall'immagine personale, le parole di Roberto Vecchioni risuonano come un monito: diventare persone di valore prima di diventare pr ...