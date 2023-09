Cherson | Kiev ordina l’evacuazione dei civili dalla regione | «Evitare il collasso energetico»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il capo dell’Amministrazione militare regionale Alexander Prokudin ha annunciato la decisione delle autorità ucraine di iniziaredeidall’oblast di. «Il Consiglio di Difesa Regionale diha deciso di evacuare obbligatoriamente le famiglie con bambini dagli insediamenti sotto il costante fuoco nemico», ha dichiarato Prokudin su Telegram, «stiamo cambiando la durata del coprifuoco. Ora dura dalle 20 alle 6 di mattina». Il rappresentante dinellaparzialmente occupata dall’esercito russo ha anche spiegato quali sono le priorità degli amministratori in questa fase. «Stiamo lavorando per prevenire unnella», ha scritto, «e ci stiamo preparando per le emergenze ...

"Il Consiglio di Difesa Regionale diha deciso di evacuare obbligatoriamente le famiglie ... Il rappresentante dinella regione parzialmente occupata dall'esercito russo ha anche spiegato ...... controllate solo in parte, di Donetsk, Luhansk, Zaporija e). Il voto è considerato illegale dae dai suoi alleati occidentali. Intanto, due operatori umanitari, il canadese Anthony ...... in base alla loro versione dei fatti, di attaccare una sezione elettorale nella regione di,... inclusi i territori occupati dell'Ucraina, per elezioni definite da"una farsa". Seggi sotto ...Secondo Budanov, il governo divuole distruggere tutto ciò che è russo in Crimea. "Quello che ... Direzioneaggiornata alle 24.00 del 22 agosto 2023: le forze armate ucraine, dopo la ...

Cherson, Kiev ordina l'evacuazione dei civili dalla regione: «Evitare ... Open

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kiev: “Ordinata l ... la Repubblica

I due «compagni» Vladimir Putin e Kim Jong-un sembrano aver trovato la giusta intesa e la loro alleanza è destinata a rafforzarsi. Il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo ha accettato un i ...Le autorità ucraine hanno ordinato l' evacuazione dei civili nella regione di Kherson . Lo afferma su Telegram Alecander Prokudin , il capo ...Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione dei civili nella regione di Kherson. Lo afferma su Telegram Alecander Prokudin, il capo dell'Amministrazione militare regionale. (ANSA) ...