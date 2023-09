Cesenatico | cliente troppo “dotato” | escort chiama i Carabinieri

(Di giovedì 14 settembre 2023) Auna prostituta hato le forze dell’ordine dopo essersi spaventata per le eccessive dimensioni di un, un ragazzo dai modi garbati, che si era prenotato telefonicamente per una prestazione sessuale. La donna, però, di avere un rapporto con quei “termini fisici spropositati” proprio non ne voleva sapere. Così hato iin cerca d’aiuto. È successo due sere fa a. I militari sono stati contattati da questa donna originaria dell’Est, che esercita in casa. Secondo quanto raccontano i vicini, in passato non si erano verificati particolari problemi, anche se avevano notato un certo via vai di persone di sesso maschile sempre diverse, che entrano ed escono dall’appartamento in differenti fasce orarie. Ilin questione, ...

