Celta Vigo-Maiorca sabato 16 settembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici I galiziani cercano la prima vittoria interna

... dal suo esordio tra i professionisti " nel 2010 " e fino alla scorsa stagione, Joselu ha vestito le maglie di, Hoffenheim, Eintracht Francoforte, Hannover, Stoke City, Deportivo La Coruña,...Santi Mina rischia l'arresto: per la polizia spagnola il calciatore exsarebbe a rischio di fuga e potrebbe lasciare il paese Nuova svolta nelle vicende giudiziarie di Santi Mina, ex calciatore delaccusato di abusi sessuali. Il calciatore in estate ...Commenta per primo Dopo la risoluzione unilaterale del contratto con ile dopo essere stato a lungo un'idea di mercato per la Sampdoria , Santi Mina potrebbe essere arrestato nelle prossime ore: condannato in secondo grado a 4 anni di reclusione per abusi ...Per questo motivo l'ex, idea scartata del mercato della Sampdoria , avrebbe visto essere ritirato precauzionalmente il suo passaporto elettronico del calciatore, come richiesto dall'accusa,...

A distanza di settimane, Iago Aspas, storico capitano del Celta, ha commentato il trasferimento di Gabri Veiga in Arabia Saudita.Non si placano le discussioni sul trasferimento di Gabri Veiga in Arabia Saudita: il parere del compagno di squadra al Celta Vigo. Il nome di Gabri Veiga ha animato l'estate dei tifosi azzurri, che ha ...