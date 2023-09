Cecilia Rodriguez in abito da sposa | ecco il post Instagram

Leggi su diredonna

(Di giovedì 14 settembre 2023)e Ignazio Moser hanno deciso dirsi: la notizia circola già da parecchi mesi, almeno dal novembre del 2022, data in cui l’ex ciclista aveva fatto la proa ufficiale alla compagna. Ma, purtroppo, la coppia ha dovuto rimandare le nozze più volte: al momento, il matrimonio pare non avere ancora una data precisa. Ieri, 13 settembre 2023,ha peròato alcuni scatti inda, corredati da un commento che sembrerebbe suggerire che le nozze possano essere vicine anche per lei. Un sogno per me poter falcare la passerella avvolta di bianco grazie alla famiglia, che ormai sento un po’ anche mia, Atelier Emé. A tutte le future spose come me auguri di trovare nella scelta ...