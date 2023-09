CdS – Lotito e il piano per blindarlo a vita

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 14 settembre 2023) 2023-09-13 12:58:47 Arrivano conferme dal Corriere: ROMA – La corsa più lunga e più bella è di Felipe Anderson, top runner in Italia e in Europa. Corre più di tutti, non va da nessuna parte. La voglia di andare avanti non è voglia di andare via. Ha giocato centouno partite di fila dal 2021, nessuno come lui nei 5 campionati top d’Europa. E continuerà a marciare finché sarà possibile. Felipe ha lanciato un messaggio chiaro alla Lazio: «Non è solo un club, è parte della mia. Sono cresciuto in tutti i sensi, mi sono sposato, avrò una bambina. Per me e la mia famiglia non sarà mai solo una squadra di calcio». Più di così che deve dire? Vuole restare, aspetta solo cheratifichi l’offerta di rinnovo preannunciata a Juliana Gomes, sorella-manager di Felipe. C’era stato un contatto prima del ritiro di Auronzo, si sono risentiti a fine agosto. Il ...