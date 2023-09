CdS – il messaggio social diverte i tifosi

(Di giovedì 14 settembre 2023) 2023-09-14 18:33:04 Il Corriere dello Sport: ROMA – Anche Zlatan Ibrahimovic si è unito al coro degli ex compagni di squadra che hanno voluto porgere i propri saluti, e i propri in bocca al lupo, a Marco Verratti, che inizia una nuova avventura in Qatar, con l’Al Arabi. Verratti lascia il Psg dopo 11 stagioni, nel corso delle quali il centrocampista italiano ha condiviso lo spogliatoio con numerosi campioni di livello mondiale e, per quattro annate (dal 2012 al 2016) anche con Zlatan Ibrahimovic che tramite i propri canaliha salutato l’ex compagno di squadra. A Verratti è già arrivato il saluto di Messi e quello di Mbappé. Qual è ildi Ibrahimovic a Verratti che? “Ti ho fatto diventare un uomo. In bocca al lupo”. In perfetto… “stile Ibrahimovic”, il saluto dell’attaccante ...

Il centrocampista dell'Inter è stato il grande protagonista del successo dell'Italia sull'Ucraina con una doppietta ...[themoneytizer id=”99064-6] Dopo lo stop per le Nazionali, nel fine settimana tornerà la serie A e la Lazio sarà impegnata in trasferta contro la Juventus. Terminate le 48 ore di riposo concesse da S ...Nicolò Barella unico italiano nei finalisti del Pallone d'Oro: un orgoglio per il Paese e, in particolare, per l'Inter, che anni fa ha puntato forte sul centrocampista sardo.