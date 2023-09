Cautano | riapre il campo di calcetto del centro sportivo “Renato Saviano”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 18 settembre riaprirà la struttura sportiva polivalente “” didopo i lavori di riqualificazione conclusi in settimana. Ildiè stato restaurato con un nuovo manto erboso e porte nuove. Questa la nota stampa del Comune di: “Si comunica che da lunedì 18 settembre riaprirà la struttura sportiva polivalente “”. Attualmente saranno disponibili ilda tennis ed ildi calcio a cinque, quest’ultimo con manto erboso sintetico completamente rinnovato, parimenti per le panchine, le porte, le reti e gli spogliatoi. Sono ancora in corso i lavori di installazione di una moderna area fitness outdoor fruibile anche da persone ...