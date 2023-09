Caterina Balivo | litigi dietro le quinte con lo staff di ‘La volta buona’? La dichiarazione allarmante

(Di giovedì 14 settembre 2023) Le parole della conduttrice, ritornata su Rai 1 al timone de Labuona, non sono passate inosservate. Cosa è successoledel programma? Lunedì 11 settembreha fatto ritorno su Rai 1, a tre anni di distanza dall’esperienza con Vieni da me. La conduttrice napoletana, all’epoca, aveva deciso di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi alla famiglia. Ora il pubblico potrà seguirla nuovamente nella fascia pomeridiana con il suo nuovo programma. Tuttavia, la sua avventura non sembrerebbe essere iniziata nel migliore dei modi., cosa è successo con il suo team di lavoro a Labuona? Ladella conduttrice (Ansa) – grantennistoscana.itIn questi giorni...

Francesco Facchinetti è stato ospite dia La volta buona su Rai uno nella puntata di oggi 13 settembre. Il manager ha parlato della sua vita e ha rivelato un dettaglio inedito. Facchinetti jr infatti ha raccontato di quando ..., passione moda: dagli abiti alle cinture purché siano di lusso, oltre ad essere conduttrice di programmi di successo - sia in prima serata che nelle fasce pomeridiane - ...Lunedì scorsoè tornata su Rai Uno alla guida della nuova trasmissione del primo pomeriggio intitolata La volta buona. E in ogni puntata ha il piacere di fare una chiacchierata con più ospiti. Oggi, ...Tags: gossip katemoss katemossieri katemossora katemossrughe moss Articolo precedente ''Mio padre voleva che rimanessi a Napoli'':spiega come ha fatto a trasferirsi a Roma

Caterina Balivo, La Volta Buona non è questa Fanpage.it

Ascolti tv, la Volta Buona: ritorno di Balivo non convince, meglio Bortone Affaritaliani.it

Due mesi fa il suo programma pomeridiano (di successo) non era stato rinnovato dalla Rai. E Serena Bortone veniva data nell’elenco degli «epurati» della nuova stagione. Colpo di scena: la vedremo tutt ...Francesco Facchinetti, ospite a "La volta buona" condotto da Caterina Balivo, ha sorpreso tutti con una confessione inaspettata: “Sono stato parecchie volete in galera ma non avevo fatto niente di par ...Retroscena inedito di Francesco Facchinetti che risale ai tempi in cui si trovava come invitato in Honduras per L'Isola dei ...