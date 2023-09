Caserta | paura in centro | auto in fiamme a pochissimi metri dal bar Boys

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 14 settembre 2023). Questa sera verso le ore 20.05 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta nel comune capoluogo di provincia in viale Cappiello nei pressi di Piazza Cattaneo, adal Bar, allertati da alcuni passanti per un incendio di unvettura. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio che aveva già interessato gran parte dell’vettura limitando i disagi sia per i residenti della zona che per la circolazione veicolare, impedendo che lesi propagassero anche alle vicinein sosta.