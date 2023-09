Caserta | giusto ex ONMI ad associazioni per attività culturali | sociali e ricreative

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 14 settembre 2023). Ieri vi è stata una manifestazione con un sit in per denunciare la mancata concessione da parte della Giunta comunale dello spazio antistante l’ex, in attesa che iniziano i lavori di ristrutturazione già finanziati dalla Regione Campania. Si tratta di un ampio spazio di recente ripulito dallenella speranza che possa diventare un bene comune da poter utilizzare per poter svolgere– anche con la proiezione di film, come era programmato per la serata. Tra l’altro questa richiesta appare quanto mai congrua in una fase nella quale gli spazi pubblici della città capoluogo vanno sempre più riducendosi. Infatti a breve chiuderà anche la biblioteca civica Ruggiero per nuovi lavori di manutenzione. In questo ...