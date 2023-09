Case green | il ministro tedesco demolisce la direttiva Ue

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ildelle finanze della Germania, Christian Lindner, ha detto in un’intervista a Politico che ritiene che la proposta dieuropea sull’efficientamento energetico degli edifici sia “enormemente pericolosa” e che potrebbe mettere in pericolo la “pace sociale”, aggiungendo che “le persone potrebbero avere l’impressione che la politica renda loro più difficile vivere nelle proprie”. Dal canto suo, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen – in occasione del discorso sullo stato dell’Unione – ha difeso a spada tratta l’impostazione del “Deal” europeo, nell’ambito del quale il provvedimento sugli immobili si inserisce (basti la sua prima frase sul punto, per capire l’approccio: “Four years ago, the EuropeanDeal was our answer to the call of history”. Tra ...

... Terme dei Papi, Agriresort & Spa Poggio di Montedoro, Balletti Park Hotel, DmoWeekend, Ass. ... hotel 5 stelle (12%), hotel 3 stelle (8%), agriturismi (5%), appartamenti/vacanza (5%), bus ...... tant'è che in programma ci sono gli acquisti di nuove residenze, dove proseguire la costruzione dicon cui è possibile rendere bella e sostenibile la città. Attualmente ha diversi ......la corretta gestione dei rifiuti delle strutture extra alberghiere (ad esempio appartamenti e... messaggistica e informazioni agli ospiti, certificatiper i proprietari , oltre all' App ...A causa di questa incontrollata avanzata, leautomobilistiche tradizionali, come Volkswagen e ... Nel contesto delDeal, l'UE ha approvato una legge che vieta la vendita di nuove auto a ...

Presentato al Ministero il Rapporto Sapienza su siccità, auto e case ... MASE

Siccità, auto, case green: un rapporto valuta l'impatto ambientale delle nuove tecnologie la Repubblica

L'AC300 è un'opzione economica per la maggior parte delle case. L'AC500 eccelle nei climi più freddi e ... La dedizione di BLUETTI all'innovazione green è evidente nel suo nome, che simboleggia il ...The Michigan Wolverines wrap up the non-conference part of their schedule as massive favorites against Bowling Green. What’s the best way to bet on the gameInstead of the correction pushers for local time found in earlier Patek Philippe travel watches, Ref 5224 has a patented correction system operated on the crown. The watch is powered by an in-house ...