Casa | studio Altroconsumo | nonostante rialzi mutui ' battono' affitti per convenienza

... anche perché fattori come le agevolazioni fiscali per i giovani fanno pendere l'ago della bilancia verso ladi proprietà. E' quanto emerge da unodi Altroconsumo che ha analizzato le ...Ma Carlo Verdone, in occasione della presentazione, avvenuta ieri a Roma alladel Cinema, ha ... " Perché è cinema, è locinematografico. Amazon voleva fare la seconda serie ma non è stata ...A fare gli onori di, la presidente dell'Unione Terre di Castelli e sindaca di Vignola Emilia ... I lavori di realizzazione del nuovo Polo, su progetto di ArkèAssociato ed eseguiti da "GFF ...World Smell Day, il magico potere delle fragranze d'ambiente: dallaall'ufficio, ai negozi Dai diffusori di oli essenziali nei nostri salotti al marketing olfattivo dei grandi brand: lodelle fragranze d'ambiente si è molto evoluta. E alcune note si ...

Casa, studio Altroconsumo: nonostante rialzi mutui 'battono' affitti ... Adnkronos

Una casa studio insolita, fra i colori del Mediterraneo e il mood dei ... Architectural Digest Italia

Lo Stato ha inoltre introdotto diverse agevolazioni all’acquisto della casa tra cui i mutui garantiti per i giovani ...Ritorna la protesta degli studenti contro il caro affitti e per il diritto allo studio. Due tende verdi campeggiano fuori l'ateneo romano ...Stamani un presidio davanti alla casa dello studente. "Siamo stufi di pagare 300 euro per un posto letto e 5,50 euro per un pasto scadente" ...