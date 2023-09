Caro voli | Ryanair contro Enac | “Errori in rapporto hanno ingannato governo”

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) –biglietti e misure delitaliano,punta il ditol'e chiede le dimissioni del presidente. Considerando che "il falsoprodotto dall'e presentato alItaliano sul prezzo dei biglietti aerei" avrebbe indotto in errore l'esecutivo, la compagnia irlandese chiede al presidente dell'Ente Pierluigi Di Palma "di assumersi la responsabilità e di dimettersi". Lo segnala in una nota, sottolineando "i molteplicineltra cui false affermazioni su biglietti aerei (inesistenti) da 1.000 euro, false affermazioni su algoritmi inesistenti relativi a telefoni cellulari, geolocalizzazioni o browser Internet e ...

Decreto Asset, compagnie aeree contro l'Italia. Ministero: "In linea con norme Ue". Il provvedimento, che ha in pancia misure molto discusse, dalla stretta sugli extraprofitti delle banche alle soluzioni per contrastare il caro voli, è al centro del dibattito politico. Questa mattina il ministro Adolfo Urso torna a riunire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo permanente sul caro voli.

La compagnia irlandese chiede in una nota le dimissioni del presidente dell'Ente Pierluigi Di Palma: "False affermazioni su oligopolio, biglietti da 1.000 euro e algoritmi inesistenti. Decreto di Urso illegale". Sul taglio dei voli annunciato in Sicilia da Ryanair, ci sono le reazioni della politica e dei sindacati.