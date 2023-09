Carlo Verdone non è d’accordo con Favino | «La verità? Il problema sono i film italiani»

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 settembre 2023)non ècon Pierfrancesco. Per l’attore e regista romano le frasi sugli attoriche non vengono presi per recitare neiamericani «polemiche che lasciano il tempo che trovano». Invece bisogna riflettere su cosa davvero serva al cinema italiano. Che oggi non riesce a sfondare nei botteghini. «È undi scrittura? Vogliono altri attori? Serve più sperimentazione? Il futuro è un gigantesco punto di domanda. Ogni giorno chiude una sala». Nell’intervista rilasciata a La Stampa a un certo punto interviene anche Aurelio De Laurentiis: «, qui tocca dire la. Cioè che iscritti male». ...