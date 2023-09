Carlo Verdone | “Dobbiamo riflettere sul cinema italiano ma senza interrogarci su cose stupide Il calcio? Tutti in Arabia | non ci sono più bandiere” | poi parla della nuova stagione di Vita Da Carlo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Si è tenuta ieri, 13 settembre, presso la casa deldi Roma la conferenza stampa di presentazione di “da2“, la serie tv diretta da Valerio Vestoso e, con quest’ultimo protagonista di una serie di vicissitudini più o meno autobiografiche, raccontate come solosa fare. Ironico, divertente, ma allo stesso tempo che fa, così si potrebbe definire sinteticamente questo secondo capitolo. I primi episodi che abbiamo potuto vedere in anteprima continuano, infatti, sulla strada già tracciata dalla prima. Ma quest’anno cidelle novità. Una, grande, riguarda la distribuzione. La serie tv non sarà più distribuita da Amazon Prime Video, bensì da ...

torna con una nuova stagione, la seconda, di 'Vita da'. Se l'attore e regista 'è nato con il cinema', ormai è un po' che si è preso una pausa dalla settima arte per raccontare la ...Non mancheranno gli artisti, da Matteo Bocelli ai Pooh , dai The Kolors a. Tra i personaggi che vorrebbe intervistare, Mara Venier fa il nome di Giorgia Meloni ma non sa se sarà ...Gli ospiti della prima puntata saranno i Pooh,, Matteo Garrone, vincitore del Leone d'Argento alla Mostra di Venezia col suo Io capitano , Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista ...Ci sarà anche spazio per l'intrattenimento, ecco quindi, i Pooh, i The Kolors e Matteo Bocelli, figlio del famoso tenore toscano Andrea . E su potenziali ruoli istituzionali in Rai, la ...

Verdone al telefono con Frattesi: "Carlo, c'è il derby!" La Gazzetta dello Sport

Carlo Verdone ha dichiarato 'così per come sono entrato sono uscito' durante la proiezione di Barbie al cinema.Presentata oggi da Mara Venier la nuova edizione di «Domenica in», in onda da domenica 17 settembre su Rai 1 dalle 14 alle 17.10. Da ...Domani, venerdì 15 settembre alle ore 18.00, l’attore sarà nel negozio Sky di Via Laurentina 865 per presentare al pubblico la nuova serie ...