Carburanti | Paita Iv | ' inutili le misure palliative del governo'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La soglia dei 2 euro al litro per la benzina è stata ormai raggiunta anche al self service, mentre per il servito siamo a 2,2 euro. Leidentificate dal ministero non hanno sortito alcun effetto, come era ampiamente prevedibile, ma serve ben altro. IlMeloni si conferma nemico degli italiani". Lo afferma la senatrice di Italia Viva Raffaella, coordinatrice nazionale del partito. "L'obbligo di esporre il prezzo medio regionale si è trasformato in una inutile incombenza in più per i gestori dei distributori. Il caro pieno è un incubo per gli automobilisti e rischia di pesare sull'inflazione. L'unica strada – spiega- è la riduzione delle accise. Ci sono proposte, anche da parte di Italia Viva, di meccanismi che permettono di diminuire i ...