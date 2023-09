Caos traffico a Monreale nel primo giorno di scuola

(Di giovedì 14 settembre 2023)– Un vero e proprioha paralizzatoneldi. Lungo le principali arterie cittadine, dal Canale a via Pietro Novelli, via Venero e via della Repubblica, si sono formate lunghe code di automobili a causa dell’enorme flusso di genitori che accompagnavano i figli a. La situazione è (live.it)

Ilviene deviato verso Lungotevere con ripercussioni suldella zona. Presenti numerose pattuglie della polizia locale di Roma Capitale che stanno cercando di gestire le criticità ...... la città si ritrova questa settimana in pienoviabilità, com'era facilmente prevedibile. A ...in quel quadrante introdotte ieri dalla Giunta nel tentativo di decongestionare ile ...E abbiamo visto ile la carneficina provocati da condizioni meteorologiche estreme, dalla ...Commissione Ue lanciando l'organizzazione di una Conferenza internazionale sulla lotta aldi ...E abbiamo visto ile la carneficina provocati da condizioni meteorologiche estreme, dalla ... per poi annunciare l'organizzazione di una Conferenza internazionale sulla lotta aldi esseri ...

Smottamento a piazza Venezia, caos traffico in centro: auto deviate sul lungotevere RomaToday

Roma, smottamento nel cantiere della Metro C. Traffico bloccato in ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Una frana si è verificata nel cantiere della Metro C in Piazza Venezia, a Roma, facendo sprofondare una porzione della strada.A mezzogiorno sulla A12, Genova-Roma, in direzione Genova, sono presenti oltre due km di coda tra Recco e Genova Nervi ...Ancora caos a Roma, questa volta nell'area di Piazza Venezia e del Lungotevere per un evento completamente inaspettato che ha mandato su tutte le furie i romani sulle strade. Clicca qui di ...