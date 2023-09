Cane lasciato per ore solo in terrazzo prova a fuggire ma muore impiccato con la “sua” catena Denunciata la proprietaria

(Di giovedì 14 settembre 2023)sul balcone di casa per ore, non ce l’ha fatta più ed è morto per asfissia,con laalla quale era legato. Siamo a Tricase (Lecce) dove un labrador di quattro anni ha cercato didaldove era statodai padroni e nel farlo si è buttato verso il parapetto, rimanendo strozzato dalla. Un dramma che ha sconvolto i vicini: proprio loro hanno chiamato la Polizia locale che è intervenuta insieme ai Vigili del fuoco e al personale Asl. Denuncia e sanzione per laed è arrivato anche un esposto alla Procura di Lecce presentato da Assofido-Codacons. L’animale, evidenzia l’associazione, è “morto per asfissia impiccandosi involontariamente al parapetto del lastricato solare ...

esposto di Assofido 14/09/2023 - 13:22 Redazione Attualità 0 164 TRICASE - Assofido - Codacons ha presentato un esposto alla Procura di Lecce sul caso del labrador che domenica scorsa,

Legato e lasciato sul terrazzo, un cane muore impiccato nel tentativo di fuggire. La terribile storia arriva da Lecce. La proprietaria è stata denunciata. I lamenti del labrador di circa 4 anni hanno