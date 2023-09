Candice Renoir | quante stagioni sono? Dove è possibile vedere la serie in streaming?

(Di giovedì 14 settembre 2023) Latelevisiva francesesi distingue come un esempio unico nel suo genere. A differenza dei tradizionali drammi polizieschi, questasi svolge in un contesto insolito: la città francese di Sète, un importante porto sul Mediterraneo con forti legami con l’Italia. Tuttavia, ciò che rende veramente straordinaria questaè il suo personaggio principale,, una donna che unisce le caratteristiche di Bridget Jones e Vidocq. La sua abilità nell’osservare dettagli che sfuggono agli altri la rende un investigatrice eccezionale. Ma nonostante le sfide di essere madre in un ambiente di lavoro dominato dagli uomini,riesce a imporsi grazie alla sua intelligenza, rimanendo fedele a se stessa. La trama di ...

Per quanto riguarda le altre reti su Rai1 Dalla strada al palco ha ottenuto 979.000 telespettatori (11%), su Rai2ha raccolto 348.000 telespettatori (3.8%) e Da Aosta ai 4mila 202.000 (...segna 408.000 spettatori e il 5.2%. Su Italia1 l'appuntamento con I Simpson ha raccolto 409.000 spettatori (3.6%), nel primo episodio, e 476.000 spettatori (4.6%), nel secondo ...A seguire Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 222.000 spettatori pari al 2.6%, Frammenti di memoria 305.000 spettatori pari al 4.1% e250.000 spettatori pari al 3.3%. Su ...Rai 2 affida al pomeriggio feriale le repliche di Squadra Speciale Cobra 11, a cui seguiranno quelle del ciclo di film - tv tedesco Omicidi nel lago, di Castle, di, di Hawaii Five - 0 ...

Candice Renoir 11: a quando l'uscita In realtà non ci saranno nuovi episodi della serie francese. Continua con film tv.Candice Renoir, la stagione 10 arriva su Rai 2 dal 1° settembre all'8 settembre 2023. La serie poliziesca interpretata da Cécile Bois e Raphaël Lenglet conta su sei episodi nella decima stagione.Trama: Candice e Antoine fanno finalmente coppia fissa, alla luce del sole. Si concedono una splendida vacanza in Corsica o, come dicono loro, un viaggio di non-nozze... ma la vacanza dei sogni divent ...