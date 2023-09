Cancro ovarico | 7 azioni per un nuovo ‘cambio di rotta’ nella diagnosi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Presentato il Libro bianco di Acto Italia - Schillaci, 'prevenzione,precoce e presa in carico tempestiva linee strategiche del Pon 2023-2027' Il 70% delle donne con tumoreconosce già la malattia prima della: 10 anni fa appena il 30% ne aveva sentito parlare. Meno di 3 pazienti su 10, però, scelgono di curarsi in un centro specializzato per questa neoplasia, ignorando quanto tale decisione possa fare la differenza nel percorso di cura. Ancora: il 70% delle pazienti scopre il tumore quando è già in fase avanzata, a causa di sintomi aspecifici e per la mancanza di strumenti di screening efficaci. Sono solo alcuni risultati dell’indagine condotta da Acto Italia su oltre 100 pazienti sul territorio nazionale, riportati in ‘Cambiamo, il primo Libro bianco illustrato di voci, bisogni e ...