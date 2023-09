Cancellate il falso SMS del Dottor Roberto Mauro | svuota il credito SIM

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 settembre 2023) Bisogna tenere gli occhi aperti, in queste ore, a proposito del finto SMS che sarebbe stato inviato dala tanti utenti in Italia. A differenza del messaggio che abbiamo trattato alcuni giorni fa con un altro articolo, in questo frangente perliamo di un medico che esiste. A prescindere da questa premessa, il modus operandi dei truffatori non sta cambiando ed ormai appare consolidato, visto che da più parti si segnala che il contenuto contenga un chiaro recapito telefonico. Ovviamente, tentando di indurre le potenziali vittime a richiamare quel numero. Occorre cancellare ilSMS del: un messaggio oggiilSIM Capiamo per quale ragione sia necessario cancellare il ...