Calciomercato com – Juve | Koné fa impazzire Giuntoli | il retroscena sul Milan e quegli 8 milioni… | Primapagina

Commenta per primo Tra i giocatori della Salernitana solamente Antonio Candreva (18) ha effettuato più cross di Pasquale Mazzocchi (otto) in questo campionato di Serie A - l'esterno è, peraltro, uno ...Commenta per primo La madre del difensore del Manchester United e dell'Inghilterra Harry Maguire ha parlato della situazione del figlio: 'Come mamma, vedere il livello di commenti negativi e offensivi ...Commenta per primo A margine dell'evento all'EUR fra la Roma e gli Sponsor Paulo Dybala ha rilasciato alcune battute sulla stagione. 'Grazie a nome mio e della squadra per il sostegno. Mi avete fatto ...Commenta per primo Il Genoa ha staccato quota 28mila abbonati e a commentare il dato è stato uno dei senatori, Milan Badelj : 'Non so quante altre squadre in Europa che lottano non certo per i primi ...

Milan, Pioli può sorridere: Giroud è tornato in gruppo, le ultime in ... Calciomercato.com

Milan, retroscena Sanabria: tentativo last minute prima di trattare il ... Calciomercato.com

La madre del difensore del Manchester United e dell'Inghilterra Harry Maguire ha parlato della situazione del figlio: "Come mamma, vedere il livello di commenti negativi e offensivi che riceve da alcu ...In seguito alla sconfitta per 3-2 sul campo del Carpi alla prima giornata di campionato in Serie D, il Prato ha interrotto consensualmente il contratto con l'allenatore Lucio Brando.Inter-Milan arriva alla quarta giornata, dopo la sosta per le nazionali. Una variabile che potrebbe influire sulla stracittadina al vertice di questo campionato di Serie A. In vista dello scontro di s ...